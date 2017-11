Feuerwehr durch Zufall schnell vor Ort

Einen Trocknerbrand in Niederkassel-Rheidt konnte die Freiwillige Feuerwehr schnell löschen.

Ein Trocknerbrand direkt gegenüber der Wache: Kein Problem für die Freiwillige Feuerwehr in Niederkassel-Rheidt.

Sorgte für ordentlich Rauch: Ein Trocknerbrand in Niederkassel-Rheidt.

Niederkassel. Ein Trocknerbrand in Niederkassel-Rheidt ging am Mittwochnachmittag glimpflich aus, weil die Feuerwehr zufällig einsatzbereit in der Nähe war. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Von Katharina Weber, 08.11.2017

"Durch einen glücklichen Zufall war die Feuerwehr Rheidt direkt vor Ort", berichtete Feuerwehrmann Markus Spänich. Der Trocknerbrand in der Gallierstraße 2 in Rheidt konnte deshalb schnell gelöscht werden. Das Hauptquartier der Freiwilligen Feuerwehr befindet sich um die Ecke in der Mühlenstraße 5. Als der Alarm einging, waren die Feuerwehrleute auf dem Sprung, um das Martinsfeuer im Ort zu bewachen und daher ohnehin einsatzbereit.

27 Einsatzkräfte kümmerten sich um den Brand. Lediglich die Belüftung nahm einige Zeit in Anspruch. "Es gab eine recht große Rauchentwicklung im Treppenhaus", erklärte Spänich. Ein Trupp rückte zum Trockner aus, "parallel wurden die hausinternen Überdruckbelüftungsanlagen von uns eingeschaltet, wodurch die beiden anliegenden Treppenhäusern komplett rauchfrei gehalten werden konnten".

Das Martinsfeuer soll am Donnerstag nach dem Martinszug auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule Rheidt in der Vollbergstraße 25 abgebrannt werden. Dem sollte nun nichts mehr im Wege stehen.