Suche verlief ergebnislos

Niederkassel. Am Dienstagabend rückten Feuerwehr und Wasserrettung zu einem Einsatz auf dem Rhein in Höhe des Evonik Werks in Lülsdorf aus. Dort wurde eine Person im Wasser gemeldet.

Von Dieter Hombach, 02.01.2018

In Höhe des Evonik Werks in Lülsdorf treibe eine Person im Rhein – diese Meldung erreichte die Retter am Dienstag um 16.47 und löste einen umfangreichen Feuerwehreinsatz aus. Einsatzkräfte der Niederkasseler Feuerwehr suchten das Gebiet vom Ufer ab, während die Feuerwehr Mondorf und die Feuerwehr Bonn den Rhein mit Booten abfuhren.

Strömungsberger des Deutschen Roten Kreuzes ließen ihr Boot in Lülsdorf ins Wasser und begaben sich wegen der erheblichen Fließgeschwindigkeit des Wassers in Richtung Köln-Langel auf die Suche. Ein Notarzt vor Ort griff genauso wenig ein wie die Rettungstaucher. Diese wären in den Hochwasser führenden Strom gestiegen, wenn eine konkrete Stelle zur Suche ausgemacht worden wäre. Der Einsatz der Landkräfte wurde gegen 17.30 Uhr ergebnislos abgebrochen.