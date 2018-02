Einsatz für die Feuerwehr

Die Feuerwehr musste am Montagabend einen Brand in Rheidt löschen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

In Niederkassel-Rheidt ist am Abend aus noch unbekannter Ursache ein Feld in Brand geraten. An vier voneinander unabhängigen Stellen loderten die Flammen in den Himmel.

Die Einsatzkräfte waren mit zehn Mann vor Ort und löschten die Feuer. Die Polizei kam am Abend hinzu und untersuchte die Brandstätte. Am Sonntagabend brannte in der in der Nähe bereits ein Hochsitz.