Trickdiebstahl in Niederkassel

Niederkassel. Bevor ein Mann in Niederkassel an Heiligabend in die Messe gehen wollte, wurde ihm von einem falschen Polizisten der Wagen gestohlen. Wie gut, dass eine Zeugin aufmerksam war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2018

Dreister Trickdiebstahl an Heiligabend: Ein falscher Polizist hat am Montag den Wagen eines 74-Jährigen in Niederkassel gestohlen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wartete der Mann am Abend gegen 22.10 Uhr in seinem Wagen an der Oberstraße, um zur Messe in die Kirche zu gehen, als er von einem Mann angesprochen wurde.

Dieser gab sich als Kriminalpolizist aus und erklärte dem 74-Jährigen, dass er Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt habe. Der Täter lockte den Mann mit der Behauptung, dass dieser zu schnell gefahren sei, aus seinem Pkw. Anschließend setzte sich der Betrüger hinter das Steuer des Kleinwagens und fuhr davon.

Weit kam der Täter allerdings nicht. Eine Zeugin meldete sich um 23.45 Uhr und brachte die Polizei auf die richtige Spur. Der Kleinwagen konnte schließlich an der Habsburger Straße aufgefunden werden. Während der Mann sich somit über seinen zurückgegeben Wagen freuen konnte, ist für die Ermittler der Fall noch nicht beendet: Der Verdächtige, ein 45-Jähriger aus Niederkassel, konnte der Polizei zufolge bisher nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern daher an.