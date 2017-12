Vom Rhein bis zum Zuckerhut

Niederkassel. Fußball-Legende Stephan Engels ist bekennender Mondorfer und engagiert sich heute als Vorsitzender des TuS Mondorf. Der Mittelfeldspieler spielte 236 Mal für den 1. FC Köln in der Bundesliga und schoss 39 Tore. 1982 gab er sein Nationalmannschafts-Debüt gegen Brasilien.

Von Dieter Hombach, 21.12.2017

Einen Fototermin mit Stephan Engels, dem ehemaligen Fußballprofi des 1. FC Köln zu bekommen, ist nicht so einfach, denn der Mondorfer ist beruflich viel unterwegs. An einem regnerischen Morgen klappte es dann doch noch mit dem Termin. Engels, der seinem Heimatort immer treu geblieben ist, schlug einen der markantesten und bekanntesten Punkte von Mondorf als Treffpunkt vor: den Anleger der Mondorfer Fähre.

Pünktlich kommt der 57-Jährige, im Gegensatz zu vielen seiner ehemaligen Fußballkollegen immer noch schlank und durchtrainiert, an die Mondorfer Fähre. „Wir fahren mit der Fähre, da kann man Mondorf aus einer sehr schönen Perspektive sehen“, sagt er. Oben auf der Fähre stehend zeigt Engels auf die Häuserkulisse Mondorfs, den Hafen und das Eiländchen. „Hier hat man einen wunderschönen Blick auf Mondorf. Das erinnert mich an meine Kindheit, denn hier haben wir früher oft gespielt“, so Engels.

So zurückhaltend wie der ehemalige Profi sonst auch ist: Wenn die Rede auf Mondorf kommt, ist er Feuer und Flamme. „Einmal Mondorf – immer Mondorf“ ist ein Kernsatz, der sich durch seine Biografie zieht. Seine Eltern hatten in Mondorf einen Bauernhof, und Engels ist anscheinend auch dadurch geerdet. Wie sehr er bekennender Mondorfer ist, zeigt er auf seiner Visitenkarte. „Hier steht nicht Niederkassel- Mondorf, sondern 53 859 Mondorf“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Engels ist Mondorf über den Sport stark verbunden, denn der TuS Mondorf ist sein Heimatverein, bei dem er eine einmalige Karriere als Fußballer startete.

Sein Herz schlägt nicht nur für den Ort, sondern auch für seinen TuS, denn auch hier gilt: „Einmal TuS – immer TuS“. „Der TuS ist meine große Familie“, sagt Engels, der auch in schwierigen Zeiten seinen Worten Taten folgen ließ. So übernahm er 2010 den Posten des 1. Vorsitzenden. Ein Amt, das er mit großem Engagement führt. „Wir geben unseren Kindern und Jugendlichen die beste Ausbildung in allen fünf Abteilungen auf höchstem Niveau unter dem Aspekt, Leistungssport und Breitensport unter einem Dach zu vereinbaren“, so der Vorsitzende.

Das System „Fördern und Fordern“ ging auch mit Engels steiler Karriere als Fußballer einher. Er spielte von der E-Jugend bis zu seinem 16. Lebensjahr auf dem Ascheplatz an der Eifelstraße, der vor einigen Jahren einer Wohnbebauung weichen musste. Ein Scout des 1. FC Köln wurde dann auf den talentierten Mittelfeldspieler aufmerksam und holte ihn in die Domstadt. Schnell wurde er Lizenzspieler, um dann den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Im Jahr 1982 gab Engels sein Startdebüt gegen Brasilien am Zuckerhut. Lang ist die Liste seiner Erfolge, aber nach 236 Bundesligaspielen und 39 Toren in der Saison 88/89 endete die Karriere. Erfolgreiche Stationen als Trainer folgten, aber 2013 war dann endgültig Schluss im bezahlten Fußball.

Wenn es seine Zeit zulässt, schaut er sich heute die Heimspiele der 1. Mannschaft seines TuS an und fiebert und leidet mit dem Team. Viele Mondorfer sind stolz, einen solch prominenten Vereinsvorsitzenden zu haben. Ganz vom Fußball lassen kann Engels aber nicht, denn in der Szene hat er sich einen Namen als Spielerberater gemacht. Er betreut zwölf Spieler, darunter mit Yannick Gerhardt (Wolfsburg) und Manuel Konrad (Dynamo Dresden) zwei Topspieler der 1. und 2. Bundesliga.

Darüber hinaus betreibt Engels seit acht Jahren gemeinsam mit Koch Marco Stefenelli das italienische Restaurant „Bacco“ in Bonn-Tannenbusch, das sich auch zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Clubkameraden Wolfgang Overath betätigt sich Stephen Engels auch als Investor im Wohnungsbau. Derzeit entsteht ein großes Wohnprojekt in Lülsdorf nahe dem Ludwigsplatz. Geschäftlich tätig ist auch Ehefrau Elke. Sie betreibt seit vielen Jahren eine Boutique in Mondorf.

Stephan Engels jagt heute immer noch mit Ehrgeiz und Engagement dem runden Leder nach. So betreut er die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln und ist in der Lotto-Elf Rheinland-Pfalz aktiv am Ball. Auch wenn er oft und viel unterwegs ist: In Mondorf fühlt er sich am wohlsten. Auf die Frage, was denn hier in Niederkassel besser sein könnte, fand er nur nach längerem Zögern eine Antwort. So sei die Konzeption des Sportparks Süd nicht richtig durchdacht worden. Das Clubhaus gehöre in die Mitte am Hauptplatz.

Ein weiteres Manko, vor allem für die Jugend, sei die zögerliche Herangehensweise der Stadt Niederkassel beim Bau eines Badesees. Positiv bewertet Engels die gute Infrastruktur in allen Stadtteilen Niederkassels, das schöne städtische Erscheinungsbild sowie attraktive Gewerbegebiete mit hochwertigen Betrieben.

Die Serie In der Serie „Niederkasseler Köpfe“ stellt der GA Persönlichkeiten aus Niederkassel vor. Das sind nicht nur Originale und Urgesteine , sondern auch Menschen, die nicht in der ersten Reihe stehen und sich dennoch um das Gemeinwesen verdient machen. Wenn Sie der Redaktion jemanden für ein Porträt vorschlagen möchten, schreiben Sie uns an siegburg@ga-bonn.de.

Karriere im Fußball Stephan Engels spielte von 1968 bis 1976 bei seinem Heimatverein TuS Mondorf, bevor er zum 1. FC Köln wechselte. Dort bestritt er bis 1989 236 Bundesligaspiele und erzielte 39 Tore. Er war mit dem FC zweimal Vizemeister und 1983 DFB-Pokalsieger. In den europäischen Wettbewerben lief er 69 Mal für die Kölner auf, wobei er 14 Tore erzielte. Achtmal spielte der Mondorfer für die Nationalelf. 1989 wechselte er noch für ein Jahr in die 2. Liga zu Fortuna Köln. In den 90er Jahren trainierte Engels das U-23-Team des 1. FC Köln, in der Saison 1995/96 auch das Bundesligateam. Nach verschiedenen Funktionen im Verein übernahm er von 2013 bis 2015 die Nachwuchsmannschaft. Heute gehört der 57-Jährige zum Traditionsteam des 1 FC. Köln. Seit 2010 ist er Vorsitzender des TuS Mondorf.