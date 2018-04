Straße gesperrt

Unfall auf der L269 in Niederkassel

Niederkassel. Am Sonntag ist es in Niederkassel zu einem großen Autounfall gekommen. Die L269 musste während des Rettungseinsatzes gesperrt werden. Fünf Personen wurden verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.04.2018

In Niederkassel ist es am frühen Sonntagabend zu einem Autounfall gekommen. Wie die Polizei Troisdorf mitteilte, wurden dabei fünf Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der L269 in Höhe der Einmündung zur Nato-Rampe.

Drei Autos warteten auf der L269 in Richtung Niederkassel Ort darauf, in die Einmündung Nato-Rampe abbiegen zu können. Ein vierter Autofahrer näherte sich der wartenden Autoschlange. Scheinbar zu spät bemerkte er sie und versuchte auszuweichen, so die Polizei. Dabei zog der Autofahrer auf die Gegenspur, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Mehrere Rettungskräfte und -wagen waren vor Ort. Die Verletzten sind in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden. Die L269 musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Gegen 18:45 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Die Stadtwerke Bonn meldeten per Twitter, dass es wegen des Unfalls zu Unregelmäßigkeiten der Schnellbuslinie 55 käme.

