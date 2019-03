37 Feuerwehrleute im Einsatz

Niederkassel. Eine Waschmaschine hat am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus in Niederkassel Feuer gefangen und hat so einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Von Michael Wrobel und Dieter Hombach, 16.03.2019

Dieser Waschgang war definitiv zu heiß: Insgesamt 37 Feuerwehrkräfte mussten am Samstagnachmittag zu einem Wohnhaus an der Steglitzstraße in Niederkassel ausrücken, nachdem dort im Keller eine Waschmaschine Feuer gefangen hatte.

Eine Person erlitt eine Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde das gesamte Haus von den Einsatzkräften durchlüftet.

Laut einem Hausbewohner handelte es sich bei der Waschmaschine um ein altes Modell, das zuvor merkwürdige Geräusche gemacht haben soll. Offenbar war ein technischer Defekt Ursache des Brandes.