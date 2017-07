Das Einfamilienhaus in Niederkassel wurde schwer beschädigt.

Niederkassel. Bei einem Brand im Stadtteil Rheidt ist am Mittwochabend ein Einfamilienhaus schwer beschädigt worden. Brandherd war augenscheinlich ein Fernseher.

Von Jens Kleinert, 13.07.2017

Nach Auskunft der Feuerwehr stand ein Zimmer bei Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen. Wie Feuerwehrpressesprecher Gerhard Voosen dem General-Anzeiger auf Anfrage sagte, wurde bei dem Feuer in der Karlstraße zum Glück niemand verletzt. Eine Hausbewohnerin hatte sich selbst in Sicherheit gebracht und erwartete die Einsatzkräfte vor dem Haus.

Ein Trupp, der das Gebäude unter Atemschutz betrat, löschte schließlich die Flammen im ersten Obergeschoss. Dennoch konnte sich der Brandrauch laut Voosen sowohl im Ober- als auch im Dachgeschoss ausbreiten. Beide Stockwerke sind nach Einschätzung der Feuerwehr daher nun stark renovierungsbedürftig.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Feuerwehrleute aus Mondorf und Rheidt. Die ebenfalls angeforderte Drehleiter aus Lülsdorf fand keine Verwendung. Nachdem die Einsatzkräfte das Haus gelüftet und kontrolliert hatten, endete der Einsatz etwa eine Stunde nach der Alamierung, die um 20.22 Uhr erfolgt war.