Kollision auf der Hauptstraße

Niederkassel-Rheidt. Eine Person ist am Freitagabend bei einem Unfall in Niederkassel-Rheidt schwer verletzt worden, zwei weitere leicht. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.07.2018

Am Freitagabend kam es um 21 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Niederkassel-Rheidt. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 21-jähriger Autofahrer aus Niederkassel in Begleitung seines Freundes mit einem Mietwagen Seat von Mondorf in Richtung Rheidt unterwegs gewesen sein.

In Höhe der Zufahrt zur Nato-Rampe fuhr er nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf den Pkw einer 59-jährigen Niederkasselerin auf, die vorher von der Zufahrt auf die L269 in Richtung Niederkassel eingebogen war. Der Seat-Fahrer prallte auf das Heck des vorausfahrenden Pkw, dieser wurde nach rechts von der Fahrbahn in das parallel verlaufende Gleisbett geschoben.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt und nach Erstbehandlung in eine Klinik verbracht. Die beiden jungen Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Ein Atem- und Drogentest bei dem 21-jährigen Fahrer verlief negativ. Bis 23 Uhr war die L269 gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Ob die Bahngleise der Werksbahn beschädigt wurden, wird durch Fachleute am Samstag geprüft. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.