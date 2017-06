NIEDERKASSEL. Was wäre ein Volksfest ohne Bier? Beim Strandfest in Mondorf, das am Freitagabend um 18 Uhr beginnt, wäre es beinahe nicht angekommen.

Von Martina Welt, 02.06.2017

Ein Volksfest ohne Bier ist schlicht nicht vorstellbar. Am Donnerstag, einen Tag vor dem Fassanstich, tat sich genau dieses Horrorszenario vor dem geistigen Auge des Hauptverantwortlichen für die große Pfingstkirmes in Mondorf, Hans Georg Florin auf. Der Grund: Der Bierwagen steckte auf der Autobahn fest. Losgefahren war er in Köln, zeitig wie immer am Mittwoch, schon zwei Tage vor dem offiziellen Fassanstich. Im Gepäck hatte der Lastwagen den alljährlichen 5000-Liter-Tank, bis oben hin mit Kölsch gefüllt.

Schon bei der Abfahrt vom Hof der Brauerei zeigten sich jedoch erste Mängel am Gefährt. Die Bremsen funktionierten nicht richtig und das kühle Blonde wurde zunächst zurück verfrachtet, damit der Laster repariert werden konnte. Einen Tag später, am Donnerstag, machte sich der Laster erneut auf den Weg. Aber wie es so ist, wenn einmal der Wurm drin ist, bleibt er oft eine Weile. Es knallte, und ein Reifen zerplatzte. Und das mittags um 12 Uhr mitten auf der A 59.

Doch damit nicht genug. Die Pleiten-, Pech- und Pannen-Tour ging weiter, denn im Umkreis gab es keine neuen Reifen des benötigten Typs. Jetzt war Kreativität gefragt, und die Nervosität bei den Verantwortlichen stieg in ungewollte Höhen, einen Tag vor Volksfesteröffnung.

Die Lösung: Ein Kranwagen wurden geordert, und der riesige Biercontainer wurde auf einer Seite angehoben und fuhr quasi in halsbrecherischer Art und Weise auf einer Seite mit 20 Stundenkilometern und unter Polizeischutz nach Mondorf. Erst nach 20 Uhr war es endlich so weit. Der Container kam unbeschadet in Mondorf an, wurde unter die Erde versenkt und an diverse Bierschläuche angeschlossen.

Das Ende vom Lied: Schon vor Beginn des größten Volksfestes in Niederkassel lagen die Nerven blank, dafür fließt das Bier nun hoffentlich in Strömen. Prost!