Niederkassel . In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Spielhalle in Niederkassel eingebrochen. Obwohl sie einen Tresor mit Bargeld öffnen konnten, rissen sie ihn von der Wand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Sonntag in eine Sport- und Spielhalle am Gladiolenweg in Niederkassel eingebrochen. Dabei konnten sie einige hundert Euro aus einem geöffneten Tresor stehlen, den sie trotzdem aus seiner Verankerung rissen.

Wie die Täter sich Zugang verschaffen konnte, weiß die Polizei noch nicht, denn am Gebäude haben sie keine Spuren hinterlassen. Die Tür zu einem abgeschlossenen Büro konnten sie mit einem Werkzeug aufhebeln. Anschließend durchsuchten sie den Raum, wobei sie den Tresorschlüssel fanden. Warum sie den aufgeschlossenen Geldschrank trotzdem von der Wand rissen, weiß die Polizei nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Troisdorf unter der Rufnummer 02241/541-3221 entgegen.