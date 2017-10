Auto gerät in Gegenverkehr

Auf der L 269 hat es in Niederkassel-Rheidt am Mittwochabend einen Unfall gegeben.

Niederkassel-Rheidt. Auf der L 269 hat es in Niederkassel-Rheidt am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Zwei Pkw waren beteiligt, drei Personen wurden verletzt. Das teilte die Polizei vor Ort mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.10.2017

Ein aus Niederkassel kommender 42-Jähriger hatte nach GA-Informationen in einer Kurve an der L 269/Marktstraße zunächst die Kontrolle über seinen BMW verloren. Die Polizei vermutet, dass der Mann, der mit Kölner Kennzeichen in Richtung Rheidt unterwegs war und seinen 10-jährigen Sohn dabei hatte, mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

Der Mann ist laut Polizei in der Kurve in den Gegenverkehr geraten und gegen einen in die Gegenrichtung fahrenden Audi geprallt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall gegen einen angrenzenden Erdwall gewuchtet, der BMW prallte noch seitlich gegen einen Baum. Die 42-jährige Fahrerin des Audi, in dem auch ihre 10-jährige Tochter saß, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten seien „augenscheinlich leicht verletzt“ und ansprechbar gewesen, teilte die Polizei vor Ort mit.

Der Verkehr wurde nach GA-Informationen einspurig in der Kurve an der Unfallstelle vorbeigeführt.

