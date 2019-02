Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr rückte zum Gewerbegebiet in Niederkassel aus.

Niederkassel. Aufgrund eines Gasalarms ist die Feuerwehr am Donnerstagabend in das Gewerbegebiet in Niederkassel ausgerückt. Drei Mitarbeiter eines dortigen Betriebs wurden verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend nach Niederkassel ausgerückt, nachdem im dortigen Gewerbegebiet gegen 19 Uhr Gasalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass drei Menschen verletzt worden waren. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten drei Mitarbeiter eines dortigen Betriebs eine bislang unbekannte Substanz eingeatmet und klagten über Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Die zwei Männer und eine Frau wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache ist den Einsatzkräften zu Folge noch unklar. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, drei Fahrzeuge der Feuerwehr sowie ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz.