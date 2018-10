Niederkassel. Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin einer Frau, die mit zwei Kindern und einer 18-Jährigen im Auto unterwegs war, auf der Kölner Straße in Niederkassel die Vorfahrt genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2018

An der Kölner Straße Ecke Bergstraße in Niederkassel hat sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Unfall mit fünf Verletzten, darunter drei Kinder, wurde der Einsatzleitstelle gemeldet.

Ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und Streifenwagen machten sich zur Kreuzung an der Kölner Straße/Bergstraße in Niederkassel auf. Vor Ort stellten sich die Unfallfolgen glücklicherweise als nicht so dramatisch dar, wie die Polizei erst annahm.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Niederkassel war nach Zeugenangaben auf der Bergstraße gefahren und hatte die Vorfahrt einer 34-jährigen Fahrerin auf der bevorrechtigten Kölner Straße missachtet.

Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs waren die Fahrzeuge laut der Polizei zusammengestoßen. Die 58-Jährige kam daraufhin leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Der blaue Smart musste abgeschleppt werden. Auch der VW-Van der 34-jährigen Niederkasselerin, in dem zwei Kinder saßen, konnte nicht mehr weiterfahren und wurde abtransportiert. Ihr 3-jähriger Sohn und eine 18-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Das dritte Kind blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 8000 Euro.