Niederkassel. Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin einer Frau, die mit drei kleinen Kindern im Auto unterwegs war, auf der Kölner Straße in Niederkassel die Vorfahrt genommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.10.2018

An der Kölner Straße Ecke Bergstraße in Niederkassel hat sich am Donnerstag gegen 17.31 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Fahrerin eines blauen Smart soll einer Frau, die mit ihrer Nichte und zwei weiteren Kindern in einem silbernen Passat auf der Kölner Straße unterwegs war, die Vorfahrt genommen haben.

Die Fahrerin des Smart musste vor Ort notärztlich behandelt werden. Die drei Kinder, vier Jahre, ein Jahr und ein vier Monate alt, blieben nach ersten Informationen unverletzt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis