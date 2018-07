Kurioser Fall

Niederkassel. Mit einem kuriosen Fall hat die Polizei in Niederkassel zu tun. Unbekannte haben dort ein Zwiebelfeld abgeerntet, jedoch nur die roten Exemplare mitgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2018

Was die Diebe wohl damit vorhaben? In Niederkassel haben noch unbekannte Täter ein 100 Quadratmeter großes Zwiebelfeld abgeerntet. Wie die Polizei mitteilte, hat der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs den Diebstahl am vergangenen Freitagmorgen festgestellt.

Die Täter hatten dazu den Zaun aufgeschnitten und waren so auf das Feld gekommen. Besonders kurios: Die Täter haben zielgerichtet nur die roten Zwiebeln geerntet, teilt die Polizei mit.

Der vermutete Ertrag von rund 500 Kilogramm hat einen Verkaufspreis von etwa 1000 Euro. Wie die Diebe das Gemüse abtransportiert haben, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bei den Ermittlern unter der 02241/541-3221 melden.