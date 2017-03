Schulen in Niederkassel

Niederkassel. Niederkasseler Bauausschuss beschließt Erweiterungsbauten am Schulzentrum für rund 1,5 Millionen Euro und schafft damit 130 zusätzliche Plätze. Eine ausreichend dimensionierte Toilettenanlage sowie Umkleideräume sind ebenfalls vorgesehen.

Von Martina Welt, 30.03.2017

Rund 1,5 Millionen Euro wird die Stadt in die Erweiterung der Mensa am Schulzentrum Nord investieren. Nach den Umbauarbeiten, die noch in diesem Sommer starten sollen, gibt es statt aktuell 150 dann insgesamt 280 Plätze für die Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums und der Gesamtschule. Für zwei Erweiterungsbauten gab der Bauausschuss am Dienstagabend einstimmig grünes Licht.

Wie die umgebaute Mensa am Ende aussehen wird, das erläuterte der Erste Beigeordnete Helmut Esch. „Nach der Aufrüstung wird die Mensa auch für die Zukunft ausreichend groß dimensioniert sein“, versicherte Esch. Er gab auch zu, dass es klüger gewesen wäre, wenn die Stadt beim Umbau der Klassenräume zur Mensa im Jahr 2009 gleich ein zweigeschossiges Gebäude errichtet hätte. Hinterher sei man immer klüger.

Eingebaut werde im derzeitigen Bestand eine komplett neue Küche. Genau da gibt es derzeit Verzögerungen, sodass sich der Terminplan nach hinten verschieben könnte. Wegen der besonderen Lüftung in der Küche wird es zudem einen Technikraum geben, der ebenfalls im Bestand der alten Mensa Platz finden wird.

Ein Anbau vor der bestehenden Mensa bietet 81 zusätzliche Essplätze, die allerdings nicht barrierefrei erreichbar sind. „Der vorgesetzte Flachbau liegt tiefer als das bestehende Gebäude und kann daher nur mit vier Stufen erreicht werden“, erläuterte Esch. Im Anbau gebe es jedoch neben den bestehenden barrierefreien Plätzen weitere Plätze in einem zweiten Anbau, die ebenfalls barrierefrei etwa für Rollstühle erreichbar seien. Eine ausreichend dimensionierte Toilettenanlage auch für das Personal sowie entsprechende Umkleideräume seien ebenfalls vorgesehen. Für den Erweiterungsbau habe sich die Stadt aus Kostengründen entschieden. „Ein kompletter Neubau hätte 2,3 bis 2,4 Millionen Euro gekostet“, schätzt der Beigeordnete. Während der Bauarbeiten können die Schüler im sogenannten H-Pavillon essen.

Kritik gab es an der Vorgehensweise zur notwendigen Baumfällung. „Warum wurden die beiden Bäume ohne den entsprechenden Erweiterungsbeschluss zur Mensa bereits gefällt?“, wollt Jürgen Schulz (SPD) wissen. „Wenn wir die Bäume nicht bis zum 28. Februar gefällt hätten, hätten wir die Mensa in diesem Jahr nicht mehr umsetzen können“, antwortete Esch. Auch die CDU-Fraktion stimmte den Plänen zu.

„Sinn und Bedarf sind da“, meinte Stefan Robert. Er erkundigte sich nach der Möglichkeit eines Treppenliftes, für die 81 nicht barrierefrei zugänglichen Plätze. Diese Notwendigkeit sah Esch nicht, da es ja noch 199 Plätze gebe, die barrierefrei seien. Auf die Frage von Thomas Richard Schreitz (FDP), ob alle damit befassten Fachbereiche in die Planungen einbezogen worden seien, erwiderte Esch, dass Schulen und das Schulamt beteiligt worden seien. Außerdem werde die Mensa Thema im Schulausschuss sein.

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales tagt am Donnerstag, 30. März, ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausstraße 19.