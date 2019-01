Feuerwehreinsatz in Mondorf

Mondorf. Ein defektes Elektrogerät hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Brand in einer Wohnung in Mondorf ausgelöst. Dabei wurden ein Anwohner sowie ein Feuerwehrmann verletzt.

Von Michael Wrobel, 27.01.2019

Durch einen ausgelösten Rauchmelder ist in der Nacht zu Sonntag die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mondorf alarmiert worden. Ein defektes Elektrogerät hatte Flammen gefangen und so einen Brand ausgelöst.

Den alarmierten Feuerwehrkräften gelang es, einen 20 Jahre alten Bewohner aus einem Fenster der Wohnung zu ziehen und ihn so vor den Flammen zu retten. Der junge Mann erlitt eine Rauchvergiftung und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Einer der Feuerwehrleute erlitt ebenfalls eine Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus.

Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, wurde die Wohnung von den Einsatzkräften durchlüftet. Insgesamt waren 45 Kräfte unter der Leitung von Helmut Maintz im Einsatz.