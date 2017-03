Überfall in Niederkassel-Mondorf

Niederkassel. Die Polizei sucht nach drei Männern, die in der Nacht zu Mittwoch mit Pistolen bewaffnet die Gaststätte "Zur Post" in Niederkassel-Mondorf überfallen haben.

22.03.2017

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch maskiert und mit Pistolen bewaffnet die Gaststätte „Zur Post“ in Niederkassel-Mondorf überfallen.

Wie die Polizei berichtet, betraten die Männer gegen Mitternacht die Räumlichkeiten an der Provinzialstraße. Sie bedrohten die 60-jährige Wirtin sowie die drei anwesenden Gäste und forderten die Herausgabe des Kasseninhaltes sowie der Geldbörsen. Notgedrungen kamen die Wirtin und ihre Gäste – ein Troisdorfer und zwei Bornheimer im Alter zwischen 68 und 69 Jahren – der Aufforderung nach. Die Täter erbeuteten so einen Geldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ehe die Unbekannten flüchteten, feuerte einer von ihnen noch einen ungezielten Schuss aus seiner Schreckschusspistole ab.

Die alarmierte Polizei leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen ein und setzte zur Suche nach den Tatverdächtigen auch einen Hubschrauber ein. Von den Männern fehlt bislang allerdings jede Spur. Sie werden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben, waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Sturmhauben aus Strickmaterial. Einer von ihnen trug laut Polizei eine Hose mit Tarnfleckmuster. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02241/5413221. (ga)