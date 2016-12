1,38 Promille in Niederkassel

17.12.2016 Niederkassel. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Ein 31-Jähriger war auf ihren PKW aufgefahren. Mit 1,38 Promille Alkohol im Blut musste er den Beamten zur Wache folgen.

Am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr wurde eine Autofahrerin auf der Feldmühlestraße in Ranzel schwer verletzt. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkassel war auf ihren PKW aufgefahren. Der Unfall passierte, als die 35-jährigen Niederkasselerin in Höhe der Gierslinger Straße anhielt, um abzubiegen. Während sie den entgegenkommenden Verkehr passieren ließ, fuhr der 31-jährige auf den PKW der Frau auf.

Rettungskräfte behandelten sie zunächst am Unfallort. Später kam sie in ein Krankenhaus. Die Polizei spricht dennoch von leichten Verletzungen.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallfahrer betrunken war. Der Atemalkoholtest ergab 1,38

Promille. Die nächste Fahrt des 35-jährigen ging also direkt zur Polizeihauptwache in Troisdorf gebracht. Seinen Führerschein musste er gleich dortlassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. (Anja Wollschlaeger)