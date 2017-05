Stadtrat entscheidet über dritte Amtsperiode von Helmut Esch

Niederkassel. Niederkassels Erster Beigeordneter Helmut Esch soll für eine dritte Amtszeit wiedergewählt werden. Darüber wird der Rat am Mittwoch, 3. Mai, entscheiden. Seine zweite Amtsperiode endet für den 61-Jährigen am 31. August 2017.

Von Martina Welt, 03.05.2017

Der Wahlbeamte will jedoch nicht die gesamte achtjährige Amtszeit ausnutzen, sondern von der Möglichkeit der Altersteilzeit Gebrauch machen. Im Juni 2019 plant Esch, in Altersteilzeit zu gehen und ist dann Ende 2020 pensionsberechtigt, erläuterte Esch auf GA-Anfrage.

Um das zu ermöglichen, müsste die Hauptsatzung geändert werden, denn die Stadt wird dann bereits zum 1. Juni 2019 einen neuen Beigeordneten für acht Jahre wählen. Esch wäre auf dem Papier ebenfalls noch Beigeordneter, da er seine Altersteilzeitbezüge von seinem Dienstherrn, also der Stadt Niederkassel, bekommt. Die Stadt hätte während der Übergangsfrist bis Ende 2020 drei Beigeordnete. Auch darüber wird der Rat entscheiden. Zudem steht der Bau von Sozialwohnungen auf der Tagesordnung. Auf dem Abstellplatz für Container zwischen Bonner Straße und Pommernstraße, der zudem als Parkplatz genutzten wird, soll ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten entstehen. Die Anwohner in Rheidt haben gegen dieses Bauvorhaben Einspruch erhoben, da sie wegen des Wegfalls der Parkmöglichkeiten Probleme sehen, die Fahrzeuge ordnungsgemäß abzustellen. So begründen sie ihren Widerstand gegen das Bauvorhaben.

Die Verwaltung verweist auf acht Stellplätze an der Bonner Straße, die eingerichtet werden sollen und schlägt die Ablehnung des Einspruches vor. Des weiteren soll der Bebauungsplan zwischen der Oldenburgischen und der Brandenburgischen Straße in Rheidt geändert werden. Das bisherige Baurecht sieht an dieser Stelle Doppel- und Einzelhausbebauung vor. Das soll nun an dem Filetgrundstück mit Rheinblick geändert werden.

Die Eigentümer planen ein modernes Ensemble, bestehend aus vier Wohnhäusern mit jeweils fünf bis sechs Wohneinheiten. Die Wohnungen sind barrierefrei geplant und stehen zweigeschossig auf einem Sockelgeschoss. Für die Bewohner soll es sowohl eine Tiefgarage mit 30 bis 32 Stellplätzen als auch einen oberirdischen Parkplatz mit nochmals 13 Stellplätzen für Besucher und behinderte Bewohner geben.

Die öffentliche Sitzung des Rates beginnt am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr, in der Aula des Schulzentrums Süd, in Mondorf an der Langgasse 126.