Unfall in Niederkassel-Ranzel

Niederkassel. Glück im Unglück hatten am Samstagabend die Insassen zweier Autos auf der L269n bei Ranzel. Beim Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge erlitten zwei der insgesamt vier Personen laut Polizei nur leichte Verletzungen.

Von Jens Kleinert, 02.07.2017

Der immense Schaden an den Fahrzeugen hatte zunächst einen schlimmeren Ausgang vermuten lassen. Am Einsatzort war noch unklar, wieso der Audi und der VW um kurz nach 20 Uhr im Abschnitt zwischen der L86 und dem Kreisverkehr gegeneinander gerieten. Unfallzeugen hatten den Notruf gewählt.

Weil nicht zweifelsfrei feststand, ob der Insasse des Audis in seinem massiv beschädigten Fahrzeuge eingeklemmt war und wie schwer die Verletzungen der Beteiligten ausfielen, rückte neben dem Rettungsdienst auch ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. Am Ende wurden jedoch nach Angaben der Polizei vor Ort nur zwei Insassen des VW leicht verletzt. Ein weiterer Insasse und der Fahrer des Audi blieben unversehrt. Alle wurden in Krankenhäusern untersucht.

Wegen des Einsatzes, bei dem die Feuerwehr ausgetretene Betriebsmittel aufnehmen musste, war die L269n etwa zwei Stunden lang vollgesperrt.