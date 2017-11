Niederkassel. Die Polizei hat am Montagabend in Niederkassel zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Ein dritter Täter flüchtete vor der Polizei. Er entkam mit dem Taxi und fuhr nach Bonn.

Von Michael Lehnberg., 28.11.2017

Anwohner hatten der Polizei gegen 22.30 Uhr drei verdächtige junge Männer auf dem Gelände eines Autohandels an der Gottlieb-Daimler-Straße in Mondorf gemeldet. Sie seien in einem BMW gekommen und hätten das Fahrzeug regelrecht versteckt auf dem Firmengelände abgestellt. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, rannten die drei Männer sofort in verschiedene Richtungen davon.

Einen konnten die Beamten sofort stellen. Den beiden anderen gelang die Flucht. Im Zuge der Fahndung nahmen Polizisten wenig später einen weiteren Tatverdächtigen an der Bushaltestelle Rheidter Straße/Provinzialstraße fest. Der dritte hatte sich nach ersten Ermittlungen ein Taxi nach Bonn genommen und war dort ohne zu bezahlen aus dem Taxi geflüchtet. Die Fahndung dauert an.

Bei dem Trio handelt es sich um drei Bonner im Alter von 19, 22 und 24 Jahren, die bereits polizeibekannt sind. An dem grünen BMW 318, mit dem die Männer unterwegs waren, befanden sich gestohlene Kennzeichen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass auch das Auto gestohlen worden ist. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Der 19-jährige Fahrer hatte nach eigenen Angaben vor der Fahrt Cannabis konsumiert. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Welche Absichten die jungen Männer auf dem Firmengelände verfolgt haben, ist noch unklar. Allerdings hatte es dort in der Vergangenheit Diebstähle von Fahrzeugteilen gegeben. Die Ermittlungen dauern an.