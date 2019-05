Taucher im Einsatz

Niederkassel. Ein Pkw ist in der Einfahrt zum Mondorfer Hafen in Niederkassel in den Rhein gefahren. Der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug und wurde von Tauchern aus dem Wagen geborgen.

Von Felix Schröder, 13.05.2019

Am Montagnachmittag ist ein Auto am Hafen in Niederkassel-Mondorf in den Rhein gefahren. Passanten haben um 16.20 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Das Auto sank anschließend auf den Grund, wie ein Pressesprecher der Feuerwehr mitteilte. Im Fahrzeug befand sich noch der Fahrer des Wagens.

Taucher holten den nicht ansprechbaren Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Wagen. Der Mann konnte wiederbelebt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Laut Augenzeugenberichten befand sich der Mann mindestens zwanzig Minuten im Wageninneren ehe er gerettet werden konnte. Passanten sollen demnach noch vergeblich versucht haben, den Fahrer eigenhändig zu befreien. Laut dem Feuerwehrsprecher hatten die Fahrer eines Sportbootes Kontakt zu dem Fahrer, aber Rettungsversuche mit einem Seil seien gescheitert.

Die Einsatzkräfte vor Ort können sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklären, wie der Mann mit seinem Auto in den Rhein gelangen konnte. Zurzeit wird die Bergung des Pkw vorbereitet. Insgesamt beteiligen sich über 80 Kräfte der Feuerwehren aus Bonn, Bornheim, Niederkassel sowie Einheiten der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) und des Technischen Hilfswerks an dem Einsatz.

Weitere Informationen folgen.