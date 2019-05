Polizei sucht Zeugen

NIEDERKASSEL. In der Stockemer Straße in Niederkassel ist am Mittwochmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet Zeugen um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2019

Wer hat am Mittwoch gegen 5 Uhr in der Stockemer Straße in Niederkassel verdächtige Beobachtungen gemacht? Das fragt die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zur genannten Zeit beobachtete ein Zeuge, dass ein Pkw in der Straße Feuer gefangen hatte.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Aufgrund der vorgefunden Spuren gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Hinweise an die Polizei unter 02241/5413221