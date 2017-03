Diebstahl in Niederkassel

Niederkassel. Einbrecher haben in Niederkassel ein Lenkrad und das Navi aus einem weißen BMW gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

27.03.2017

Obwohl der weiße BMW in einer Garage an der Niederkasseler Straße abgestellt war, ist es laut Polizei unbekannten Tätern gelungen, sowohl die Garage als auch das Auto zu öffnen und aus dem Wagen das Lenkrad und das Navigationsgerät zu stehlen.

Als der Sohn des Eigentümers in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er, dass die Garage am Haus offen stand. Er sah nach und stellte den Diebstahl der Fahrzeugteile fest. Da weder Aufbruchsspuren am Garagentor noch am Fahrzeug zu finden waren, ist es unklar, wie es den Dieben gelungen ist, in die Garage einzudringen und den BMW der 5er-Reihe zu öffnen.

Das gestohlene Lenkrad und das Navigationsgerät haben laut Polizei einen Wert von rund 5500 Euro. Hinweise an unter 02241/5413221. (ga)