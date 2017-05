Unfall in Niederkassel

Während der Unfallaufnahme hat die Polizei die Einfahrt zur Südstraße in Mondorf gesperrt.

Niederkassel. Ein E-Bike-Fahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Mondorfer Straße schwer verletzt. Ein Autofahrer hat den Senior erfasst. Auch er selbst und seine Beifahrerin mussten medizinisch versorgt werden.

Von Marcel Dörsing und Jens Kleinert, 16.05.2017

Der E-Bike-Fahrer war gegen 19.10 Uhr auf der Mondorfer Straße (L269) in Richtung Bonn unterwegs, als er bei grüner Ampel die Kreuzung an der Südstraße überqueren wollte. Dabei erfasste ihn ein Auto, das aus gegensätzlicher Richtung kommend links in die Südstraße einbiegen wollte. Das teilte die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Senior schwere Verletzungen. Er befand sich allerdings zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr, so die Polizei weiter. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar habe der Autofahrer den Fahrradfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß einen Schock und mussten ebenfalls von den Rettungskräften betreut werden.

Während der Unfallaufnahme hatte die Polizei die Einfahrt zur Südstraße gesperrt. Gegen 20:40 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.