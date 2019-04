Bis zu 60 Besucher pro Tag

In den Osterferien am Mittwoch, 17. April, und am Dienstag, 23. April, werden jeweils von 15 bis 18 Uhr im Jugendclub Bienenhotels gebastelt. Dazu sind Anmeldungen unter (02208) 50 03 08 erforderlich. Am Samstag, 18. Mai, findet auf der Bahn im Außenbereich der Scooter-Contest statt, und am Samstag, 27. Juli, treffen sich acht Bands zum Konzert im Jugendclub Widdig an der Markusstraße.