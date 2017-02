Überfall in Niederkassel

Niederkassel. Die Polizei fahndet nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Niederkassel nach dem Täter. Auffällig war vor allem die Tatwaffe.

12.02.2017

Mit einer goldenen Pistole hat ein maskierter Mann am Samstag die 45-jährige Angestellte einer Tankstelle an der Gierslinger Straße in Ranzel bedroht und Geld gefordert. Laut Polizei, betrat der Mann um 21.56 Uhr den Kassenraum.

Als er nicht sofort das Bargeld erhielt, riss er den Geldkasten aus der Kasse und entnahm einen dreistelligen Betrag. Außerdem steckte er Zigaretten in einen schwarzen Rucksack. Danach flüchtete er zu Fuß. Der Mann wird als eher jünger, circa 1,75 Meter groß, mit schmaler Statur beschrieben. Er hatte dunkle Augen und einen dunklen Teint, sprach deutsch ohne Akzent.

Die Kapuze seines schwarzen Sweatshirts hatte er über den Kopf gezogen, ein schwarz/weißes Halstuch verdeckte sein Gesicht. Er trug eine Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.