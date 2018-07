Nach Unfall in Niederkassel

Niederkassel-Ranzel. Nach einem Unfall in Niederkassel-Ranzel sucht die Polizei nach dem Fahrer des Wagens. Die drei alkoholisierten Insassen, die die Polizei am Unfallort antraf, streiten ab, den Wagen gefahren zu sein.

Von Marcel Dörsing, 29.07.2018

Mit Hilfe der Spurensicherung sucht die Polizei in Niederkassel-Ranzel nach dem Autofahrer, der in der Nacht zu Sonntag in Niederkassel-Ranzel einen Unfall verursacht hat.

Wie die Beamten mitteilten, wurden sie gegen 0.25 Uhr alarmiert, weil ein Wagen an der Porzer Straße, Ecke Hauptstraße mit einer Ampel kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Ampelmast samt des daran angebrachten Andreaszeichen um und fiel auf einen Grünstreifen. Am Unfallort habe die Polizei die Insassen des Autos angetroffen. Laut den Beamten waren die beiden Männer im Alter von 21und 28 Jahren sowie die 29-jährige Frau deutlich alkoholisiert. Alle drei hätten abgestritten, zur Unfallzeit am Steuer gesessen zu haben. Daraufhin wurde der Wagen zur Spurensicherung in amtliche Verwahrung genommen. Die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Straßenabschnitt bis etwa 1.40 Uhr gesperrt.