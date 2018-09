Auto und Fahrrad kollidieren

Niederkassel. Eine junge Bonnerin hat am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto eine ältere Radfahrerin in Niederkassel gestreift, die daraufhin stürzte. Die Seniorin wurde dabei tödlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.09.2018

Wie die Polizei mitteilt, war eine 22-jährige Bonnerin gegen 14.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Niederkassel in Richtung der Rheidter Straße unterwegs, als eine 89-jährige Seniorin laut Zeugen auf ihrem Fahrrad plötzlich nach links lenkte und dabei vom Wagen der jungen Frau gestreift wurde.

Die 89-Jährige aus Niederkassel kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Sie zog sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Passanten leisteten Erste Hilfe, bis ein alarmierter Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens eintrafen.

Die Verletzte wurde in eine Bonner Klinik gebracht. Dort verstarb sie trotz aller ärztlichen Bemühungen an den Folgen ihrer Verletzungen. Die beteiligte Autofahrerin stand so stark unter Schock, dass sie ebenfalls im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.