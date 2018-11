NIEDERKASSEL. Ein 86 Jahre alter Autofahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Niederkassel-Ranzel leicht verletzt. Aus unbekannten Gründen fuhr er mitten auf der Straße und prallte dort gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Von Dieter Hombach, 28.11.2018

Gegen 21.40 Uhr befuhr ein 86-jähriger Niederkasseler am Mittwochabend mit seinem Ford Fusion in Ranzel die Porzer Straße in Richtung Niederkassel. In Höhe des dortigen Discountmarktes fuhr er aus unbekannten Gründen plötzlich mitten auf der Fahrbahn, wie eine hinter dem Wagen fahrende Augenzeugin bemerkte. Hier überfuhr der Niederkasseler zuerst ein Verkehrsschild, das auf einer Verkehrsinsel/Querungshilfe stand. Dann prallte der Wagen gegen eine Straßenlaterne und kam zum Stillstand.

Die Feuerwehr Ranzel klemmte die Autobatterie ab und fing auslaufende Betriebsmittel auf. Der Autofahrer wurde nur leicht verletzt und ließ sich nach kurzer Untersuchung in einem Rettungswagen von Verwandten nach Hause fahren.