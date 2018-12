Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel-Mondorf. Seit Donnerstag wird der 44-jährige Stefan K. aus Niederkassel-Mondorf vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2018

Der 44-jährige Stefan K. aus Niederkassel-Mondorf wird seit Donnerstag vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hatte er seine Wohnung nahe der Mondorfer Hafenstraße am frühen Morgen zu Fuß verlassen und war bis zum Abend nicht zurückgekehrt.

Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen, die er nicht bei sich hat. Nach Einschätzung der Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich der 44-Jährige in einer hilflosen Lage befindet oder sich selbst in Gefahr bringt.

Die am Donnerstag unmittelbar eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Spürhunden dauerten bis in die Nacht hinein. Auch am Freitag wurde die Suche von Feuerwehr und Polizei zu Fuß, mit Booten sowie mit einem Hubschrauber fortgesetzt, führte bislang aber nicht zum Erfolg.

Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto von Stefan K. und bittet um Hinweise. Wer hat den 44-Jährigen seit seinem Verschwinden gesehen?

Foto: Polizei

Wer den 44-Jährigen antrifft, soll den Polizeinotruf 110 wählen.