Niederkassel. Bei einem Ehestreit in Rheidt ist am Dienstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Seine Ehefrau soll ihn mit einem Messer attackiert haben. Die Mordkommission ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.01.2018

Polizei und Rettungskräfte sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem Einsatz nach Niederkassel ausgerückt. Wie die Bonner Staatsanwaltschaft am Abend bestätigte, ist in einem Mehrfamilienhaus in der Südstraße Rheidt ein 41-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit seiner 40-jährigen Ehefrau lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Bonner Polizei geht von versuchter Tötung aus und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nach GA-Informationen handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Messer. Der Mann wurde demnach mit einer Stichverletzung im Bauchbereich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Auch die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Die Spurensicherung untersuchte anschließend den Tatort.

Weitere Berichterstattung folgt.