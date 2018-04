Niederkassel. Der Square Dance Club „Rhine Stone 666“ hat am Samstag in Niederkassel mit rund 200 Tänzern aus 35 Vereinen gefeiert. Zu dem „Triple Six Highlight“ reisten Gäste aus ganz Deutschland und sogar den Niederlanden an.

Von Dieter Hombach, 09.04.2018

Bunte Blusen und fliegende Petticoats bei den Damen sowie bestickte Westernhemden mit langen Ärmeln und Gürtel mit dekorativen Schnallen bei den Herren – das waren die optischen Merkmale des Höhepunkts des Jahres beim Square Dance Club „Rhine Stone 666“. Dazu erklangen in der Aula des Kopernikus Gymnasiums in Lülsdorf-Ranzel melodiöse Kommandos der „Caller“ (Ausrufer) Tommy Schneeberge und Torsten Singer.

Die Tänzer versuchten den Worten des Caller Folge zu leisten. Hinter jeder Ansage, ob gesprochen oder gesungen, steckt eine besondere Anweisung an die Tänzer. So werden sie durch den Sprechgesang zu bestimmten Figuren und Formationen innerhalb des „Square“, also der quadratischen Tanzfläche, immer wieder zusammenführt. Square Dance wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt, die zu Beginn auf den vier Seiten eines Quadrats stehen. Die Calls sind weltweit normiert – so kann ein Tänzer aus Deutschland jederzeit ohne Schwierigkeiten zusammen mit Tänzern aus anderen Ländern tanzen.

Erstmals 1995 unter dem Motto „Starlight Express“ veranstaltet

Zum diesjährigen „Triple Six Highlight“ konnten die Gastgeber 195 Tänzer aus 35 Vereinen, die aus Deutschland und den Niederlanden gekommen waren, begrüßen. Beim Square Dance trifft man immer nette Leute, es gibt keine Wettkämpfe und die Geselligkeit wird gepflegt, so die Meinung des überwiegenden Teils der Teilnehmer. So sehen es auch Gusti Melzer und Ralf Leonhard, die im September ihre Liebe zum Square Dance auf der Ranzeler Kirmes entdeckten. Dort hatten sich die „Rhine Stone 666“ einem breiten Publikum präsentiert und für ihren Sport geworben. Von September 2017 bis zum März 2018 hatte das Paar fleißig einmal wöchentlich in der Class die 67 Tanzfiguren geübt und wurden nach einer Prüfung dann als graduierte Tänzer in den Verein aufgenommen.

Die Niederkasseler Square Dancer sind nicht nur für ihr „Triple Six Highlight“ in der Szene bekannt, sondern auch für die gute Verpflegung ihrer Gäste und der eigenen Mitglieder. Dazu gab es ein reichhaltiges Kuchen- und Abendbuffet und natürlich auch flüssige Nahrung. Nachdem das große Kuchenbuffet am Nachmittag verspeist wurde, blieb auch vom Abendbuffet nicht mehr viel übrig. Dann öffnete sich der Vorhang für das mit Spannung erwartete „Triple Six Highlight“, das erstmals 1995 unter dem Motto „Starlight Express“ veranstaltet wurde.

Tänze aus der ganzen Welt

Viele weitere Highlights, wie „Lukas, der Lokomotivführer“, „Elvis“, „Bonanza“, „Tarzan“ und „Harry Potter“ folgten. In diesem Jahr war das Motto, das immer bis zum Schluss geheim gehalten wird, „Tour de Squaredance“. Hierbei nahmen fast alle Klubmitglieder teil, denn es ging in jeweils landestypischen Trachten um die Welt. So waren Bollywood, China, Nord-, - Süd und Mittelamerika, Afrika und Europa getanzte und gesungene Stationen der Welttour. Nach der Vorstellung brandete großer Jubel für die Darsteller und die Organisatorin Rosi Wittko auf. Die Gäste hatten auch in diesem Jahr wieder viel Spaß und bedankten sich bei ihren Gastgebern mit dem Versprechen, auch im nächsten Jahr wieder beim „Triple Six Highlight“ dabei zu sein.