Nach "handfester Rauferei"

Niederkassel. In der Nacht zu Sonntag haben Polizisten eine Prügelei zwischen zwei jungen Männern an einer Bushaltestelle in Niederkassel unterbinden wollen. Daraufhin griff einer der beiden Raufbolde einen der Beamten an.

Von Sebastian Meltz, 20.05.2018

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind zwei Streifenpolizisten in der Nacht zu Sonntag gegen 0.05 Uhr auf zwei junge Männer aufmerksam geworden, die sich an der Bushaltestelle Provinzialstraße „in einer handfesten Rauferei befanden.“

Als die Beamten dazwischen gingen, um die Kontrahenten zu trennen, habe ein 19-jähriger Bonner seine Aggressionen gegen einen der beiden Polizisten gerichtet und diesen angegriffen. Laut Polizeiangaben zogen sich beide Beamte während dieser Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu.

Durch „Anwendung einfacher körperlicher Gewalt“ habe der 19-Jährige unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden können. Der Atemalkoholtest habe 1,16 Promille ergeben.