Unfall bei Jugendclub Widdig

Am Freitagabend kam es zu einem Unfall in der Nähe des Jugendclub Widdig in Niederkassel.

Niederkassel. Am Freitagabend ist ein 12-Jähriger in Niederkassel von einem Auto angefahren worden. Der Junge überquerte die Straße in der Nähe de Jugendclub Widdig, als es zum Unfall kam.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2018

Ein 12-Jähriger ist am Freitagabend nahe des Jugendclub Widdig in Niederkassel angefahren worden. Der Junge überquerte die Straße, als ihn ein Pkw erfasste und er auf dessen Motorhaube landete.

Das Kind soll über starke Schmerzen in der Schulter und am Kopf geklagt haben und wurde in die Klinderklinik gefahren. Die Windschutzscheibe des Pkw wurde beim Unfall leicht beschädigt.