Quad und Motorrad beteiligt

EITORF. Ein 53-jähriger Motorradfahrer erlitt am Samstag bei einem Unfall in Eitorf schwere Verletzungen. Er kollidierte mit dem Quad eines 28-jährigen Ruppichterothers.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

Ein Zusammenstoß zwischen einem Quad- und einem Motorradfahrer hat am Samstag zwei Verletzte gefordert. Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein 28-Jähriger aus Ruppichteroth gegen 13.50 Uhr mit seinem Quad auf der Kelterser Straße in Eitorf von Halft in Richtung Borauel. Wie Zeugen beobachteten, geriet das Quad samt Anhänger in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad, das ein 53-jähriger Eitorfer fuhr.

Der Biker stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sein Motorrad rutschte auf das Grasstück in Richtung Sieg. Der Eitorfer kam in ein Krankenhaus. Auch das Quad kippte durch die Kollision auf die Seite - der 28-jährige Fahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.