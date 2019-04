Großeinsatz in der Straße In der Au

WINDECK. Bei einem Wohnhausbrand in Windeck-Herchen sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Personen ums Leben gekommen. Das Haus wurde bei dem Brand völlig zerstört, die Feuerwehr ist auch am Morgen noch im Einsatz.

Von Laszlo Scheuch, Nicolas Ottersbach, 03.04.2019

Seit 2.30 Uhr ist die Feuerwehr in der Straße in der Au in Windeck-Herchen im Großeinsatz - in der Spitze mit 80 Wehrleuten. Wie ein Sprecher der Leitstelle am Mittwochmorgen mitteilte, stand dort ein Einfamilienhaus eines älteren Ehepaares in Flammen. "In dem Haus waren Oma, Opa und eine Enkelin", so der Sprecher.

Die Enkelin rettete sich aus dem Haus und rief die Feuerwehr. Ihr Großvater konnte evakuiert werden, verstarb allerdings trotz sofortiger Reanimierungsmaßnahmen noch vor Ort. Die 24-jährige Enkelin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie Polizeisprecher Stefan Birk gegen 8.30 Uhr mitteilte, kam durch den Brand eine zweite Person ums Leben. Ob es sich dabei um die Großmutter handelt, konnte er noch nicht bestätigen.

Wohnhausbrand in Windeck-Herchen Foto: Feuerwehr Windeck/dpa Einsatzkräfte löschten das Haus unter anderem von einer Drehleiter aus.

Die Einsatzkräfte konnten das Haus zunächst nicht betreten, da immer wieder Glutnester aufflammten. "In dem Haus ist viel aus Holz, das erschwerte unsere Arbeit zusätzlich", so Sebastian Wissdorf, Sprecher der Windecker Feuerwehr, der zudem berichtete, dass das Gebäude und dessen Anbauten - unter anderem ein Carport - bei Eintreffen bereits in Vollbrand standen. Was der Feuerwehr bei ihrer Arbeit allerdings entgegenkam, ist die Lage des Hauses direkt an der Sieg. So konnten die Einsatzkräfte aus dem Fluss Wasser zum Löschen abpumpen.

Das Gebäude konnte nur von außen gelöscht werden, laut Birk wurde die Statik derart in Mitleidenschaft gezogen, dass das Haus einsturzgefährdet ist. "Einzelne Wände mussten eingerissen werden", so der Polizeisprecher weiter. Wie es zu dem Brand kam sollen nun die Ermittlungen ergeben - Brandermittler machen sich vor Ort bereits ein Bild. Bislang ist die Brandursache noch unklar.