Feuer in 5.000-Quadratmeter-Halle

Windeck. In Windeck-Dattenfeld ist am Mittwochnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach ersten GA-Informationen hat es eine Explosion gegeben. Rettungskräfte sind im Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2017

Seit dem Nachmittag brennt in Windeck-Dattenfeld eine 5.000 Quadratmeter große Lagerhalle. Ein Mitarbeiter des Betriebs sowie ein Feuerwehrmann sollen durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen erlitten haben. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, das Feuer ist nach Angaben der Feuerwehr Windeck inzwischen unter Kontrolle.

Gegen 18.15 Uhr hat es außerdem eine Detonation gegeben. Zwei weitere Personen wurden dabei laut Polizeiangaben schwer, eine weitere Person leicht verletzt. Ein Hubschrauber wurde. Bei den Verletzten soll es sich um Einsatzkräfte der Feuerwehr handeln. Stefan Röhrig, Pressesprecher der Feuerwehr Windeck teilte auf Anfrage des GA mit, dass es sich bei der Detonation um einen Unfall handelte: Eine Pumpe sei explodiert. Zu den genauen Ursachen wurden allerdings keine weiteren Angaben gemacht. Nach GA-Informationen ist ein Bedienungsfehler wahrscheinlich. Die Wasserversorgung für die Löscharbeiten gestalte sich außerdem schwierig, so Röhrig. Es würden große Mengen Wasser benötigt, so dass das örtliche Hydrantennetz an seine Belastungsgrenze stößt.

Der Inhaber einer benachbarten Werbeagentur hat gegen 16 Uhr Rauchwolken aus dem Dach der Halle steigen sehen und die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien bereits Flammen durch das Dach geschlagen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, konnte ein „holzverarbeitender Betrieb“ als Brandherd identifiziert werden. Nach ersten Informationen teilen sich zehn Unternehmen die etwa 5000 Quadratmeter große Lagerhalle. Der Brand soll sich in einem Teil der Halle entwickelt haben, der zu einem Messebau-Unternehmen gehört. Dieser Bereich sei vollständig ausgebrannt. Ob sich das Feuer auf eine benachbarte Schreinerei ausbreiten konnte, ist noch unklar.

Löscharbeiten in Windeck Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Foto: Jens Kleinert

Zur Stunde geht die Polizei davon aus, dass keine Schadstoffe austreten und somit auch keine Gefahr für die Anwohner besteht. In dem Betrieb werden auch Lacke aufbewahrt. Im Einsatz sind 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie 30 Einsatzkräfte der Rettungsdienste. Für 20.15 Uhr kündigte die Feuerwehr Windeck eine weitere Stellungnahme an.

Weitere Berichterstattung folgt