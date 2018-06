Motorradfahrer stoßen zusammen

Ruppichteroth. Auf der Bundesstraße 478 in Ruppichteroth sind am Sonntag zwei Motorradfahrer zusammengestoßen. Die beiden jungen Männer wurden dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2018

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß in Ruppichteroth am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 21-Jähriger aus Ruppichteroth gegen 15.30 Uhr über die Bundesstraße 478 und wollte an der Einmündung Felderhoferbrücke nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer aus Niederkassel, woraufhin es an der Kreuzung zum Zusammenprall kam.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 7000 Euro.