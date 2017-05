Ermittlungen gegen 27-Jährigen

Windeck. Eine Personenkontrolle am Bahnhof Au endete in einem Handgemenge. Der 27-jährige Verdächtige griff ohne Vorwarnung die zwei Beamten an, die ihn um seine Ausweispapiere baten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.05.2017

Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof Au (Sieg) sind zwei Polizisten von einem 27-Jährigen verletzt worden. Der Verdächtige war der Polizei gemeldet worden, weil er sich ohne ersichtlichen Grund mehrere Stunden lang an dem Bahnhof aufhielt. Zudem soll er laut Angaben der Polizei mehrmals seine Hose heruntergelassen haben.

Die zwei 52-jährigen Polizisten kontrollierten den Mann daraufhin und forderten ihn auf, den Bahnsteig zu verlassen. Während der Überprüfung seiner Personalien wurde der Mann plötzlich gewalttätig und begann auf die Beamten ein zu schlagen. Diesen gelang es zwar den Mann zu überwältigen, beide Polizisten wurden jedoch leicht verletzt. Der Mann wurde anschließend in Handschellen auf die Polizeiwache gebracht und ärztlich untersucht. Bei dem Mann handelt es sich offenbar um einen psychisch erkrankten Mann mit Wohnsitz im Ausland.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen die Polizeivollzugsbeamte eingeleitet. Die beiden Beamten konnten ihren Dienst nach dem Vorfall fortsetzen.