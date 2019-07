Pkw und Bus kollidieren in Windeck

Ein Blaulicht an einem Polizeifahrzeug.

Windeck. Am Freitagnachmittag sind ein Pkw und ein Linienbus auf der L333 in Windeck-Hoppengarten kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Von Jill Mylonas, 05.07.2019

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Freitagnachmittag auf der L333 gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Windeck mit seiner 82-jährigen Ehefrau um 16.45 Uhr den Eschenweg in Windeck-Hoppengarten.

Als der Windecker an der Einmündung Eschenweg/Herchener Straße nach links auf die Herchener Straße in Fahrtrichtung Windeck-Dattenfeld abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus. Der 56-jährige Busfahrer aus Eitorf war auf der Herchener Straße aus Fahrtrichtung Dattenfeld kommend in Fahrtrichtung Herchen unterwegs.

Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, seine Ehefrau leicht. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles befanden sich im Bus zehn Fahrgäste und der Busfahrer, von denen niemand verletzt wurde. Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug des Windeckers musste abgeschleppt werden.