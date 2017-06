Troisdorf. Nach einem Notarzteinsatz am Gleis ist die Zugstrecke zwischen Menden und Rheinland aktuell gesperrt. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2017

Ein Notarzteinsatz am Gleis sorgt am Sonntagabend für Behinderungen im Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Menden und Troisdorf wurde gegen 17.30 Uhr gesperrt, betroffen sind Züge der Linien RE 8 und RB 27.

Wie die Deutsche Bahn über Twitter mitteilte, enden und beginnen Züge aus Richtung Bonn ihre Fahrt in Menden, Züge aus Köln enden und starten in Troisdorf. Die Bahn will einen Ersatzverkehr mit Bussen einrichten. Die Strecke ist nach ersten Angaben bis etwa 19.30 Uhr gesperrt.

Weitere Berichterstattung folgt...