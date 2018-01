Feuerwehr im Einsatz

Spich. Auf einem Balkon an einem Haus in Spich haben am Dienstagvormittag Gartenmöbel Feuer gefangen. Anwohner versuchten das Feuer mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen.

Von Thomas Heinemann, 16.01.2018

Vermutlich aufgrund einer glimmenden Zigarette haben am Dienstagvormittag auf einem Balkon einer Wohnung eines Einfamilienhauses in der Telegrafstraße in Spich Gartenmöbel angefangen zu brennen. Anwohner des Hauses hatten gegen kurz nach zehn Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen.

Binnen weniger Minuten hatte sich das Feuer auf dem Bodenbelag des Balkons sowie den Rolladenkasten ausgebreitet, auch die Fensterscheiben zum Wohnzimmer sind geplatzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten die Anwohner versucht, das sich ausbreitetende Feuer mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen. Das gelang nur bedingt, die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort sei der Brandschaden überschaubar. Allerdings habe der ausgelöste Pulverlöscher das Wohnzimmer zu einer "weißen Winterlandschaft" gemacht, so die Feuerwehr weiter. Verletzt wurde niemand, auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die eigentlichen Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus.