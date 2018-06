Unfall auf Wahnbachtalstraße

Much. Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Samstagabend ein 25-Jähriger aus Hennef bei Much mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt.

Von Michael Wrobel, 30.06.2018

Ob bei dem Unfall auf der Wahnbachtalstraße (L 189) ein zweites Fahrzeug beteiligt war, ist bisher noch nicht klar. Im verunglückten Fahrzeug saß neben dem Fahrer auch dessen Neffe. Der Zehnjährige wurde bei dem Unfall in dem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend wurde er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde nur leicht verletzt.