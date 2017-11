Anwohner versorgt Einsatzkräfte

Neunkirchen-Seelscheid. In der Nacht zum Montag rückten zwei Löschzüge der Feuerwehr in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Brand auf einem Hof aus. In der Werkstatt waren auch Gasflaschen gelagert.

Von general-anzeiger-bonn, 27.11.2017

Als Löschkräfte der freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen-Seelscheid in der Nacht zum Montag auf dem Hof im Ortsteil Rippert eintrafen, hatte das Feuer schon auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.

In Brand stand zunächst eine Werkstatt, in der vor allem Dekorationsmaterialien lagerten. Doch auch mehrere Gasflaschen fand die Feuerwehr in einem der brennenden Gebäude. Anwohner hatten darauf aufmerksam gemacht. Als die Flammen mit Wasser aus mehreren C-Rohren eingedämmt waren, konnten die Feuerwehrleute die Gasflaschen bergen und abkühlen, bis keine Gefahr mehr von ihnen ausging.

Die Feuerwehr war bis 5:30 Uhr für Aufräum- und Nachlöscharbeiten am Ort. Auf Facebook bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr bei einem Nachbarn. Er hatte die Feuerwehrleute mit warmen Getränken und Wasser versorgt.