Großeinsatz für die Feuerwehr

Altenrath. In der Wahner Heide stehen in der nähe des Flughafens Köln/Bonn derzeit rund 30 Hektar Wald in Flammen. Der Rauch hat bislang keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Von Jens Kleinert und Marcel Wolber, 05.04.2017

Die Feuerwehren aus der Region bekämpfen derzeit einen Waldbrand in der Wahner Heide zwischen Troisdorf und Altenrath. Laut Revierförster sind etwa 30 Hektar Wald betroffen. Hauptsächlich brennen das Unterholz, Büsche und Gras, Bäume stehen derzeit noch nicht in Flammen.

Für die Löscharbeiten sind mehrere Feuerwehren ausgerückt, darunter auch Kräfte aus Sankt Augustin, Troisdorf, Lohmar und Königswinter. Nach Augenzeugenberichten frisst sich das Feuer immer weiter in den Wald. Seit dem Nachmittag unterstützt auch die Bundeswehr die Löscharbeiten.

Aufgrund der Löscharbeiten kommt es zu kleineren Verkehrsbehinderungen im Bereich der K20/Altenrather Str. Nach Angaben einer Sprecherin des nahe liegenden Flughafens Köln/Bonn haben das Feuer und der Rauch bislang keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Weitere Berichterstattung folgt.