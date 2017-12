Bei dem Unfall zwischen Neunkirchen und Much sind vier Personen verletzt worden.

Much. Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten hat sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzung der L 352 mit der L 224 zwischen Neunkirchen und Much ereignet.

Von Christof Schmoll, 09.12.2017

Ein 20-jähriger Autofahrer und sein 27-jähriger Beifahrer aus Köln hatten mit einem Ford Galaxy das Stop-Schild der untergeordneten Straße passiert. Ein auf der L 352 in Richtung Neunkirchen fahrender Ford Mondeo, gesteuert von einem 56-jährigen Neunkirchen-Seelscheider mit 58-jährigem Beifahrer traf den Galaxy in die rechte Seite.

Letzterer wurde in den Graben geschleudert. Die Polizei ermittelt noch, ob der 20-Jährige wie angegeben wegen Schneeglätte in die Kreuzung gerutscht war oder das Stop-Schild mißachtet hatte. Entsprechende Glätte war nur bedingt festzustellen. Drei Rettungswagen-Besatzungen versorgten die vier überwiegend leicht Verletzten. Die Mucher Feuerwehr leistete technische Hilfe, die L 224 mußte zeitweise gesperrt werden.