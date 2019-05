Leitung beschädigt

LOHMAR. Die Feuerwehr ist am Freitagmittag mit einem Großaufgebot in Lohmar im Einsatz gewesen. Bei Bohrarbeiten wurde in der Straße "Am Burgweiher" eine Gasleitung beschädigt. Vier Häuser wurden evakuiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Eine bei Bohrarbeiten beschädigte Gasleitung hat am Freitagmittag zu einem Großeinsatz in Lohmar geführt. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgers Rheinenergie waren gegen 11.45 Uhr in die Straße "Am Burgweiher" im Süden von Lohmar-Ort ausgerückt.

Da die Leitung laut Aussage der Feuerwehr, die mit 31 Kräften vor Ort war, an der beschädtigten Stelle nicht geschlossen werden konnte, mussten die Einsatzkräfte ein so genanntes Kopfloch in die Hauptleitung bohren, um dieses abzuklemmen.

Die Straßen rund um den Einsatzort war währenddessen abgesperrt. Vier Wohnhäuser rund um die Einsatzstelle wurden vorsorglich evakuiert. Gegen 14 Uhr war die beschädigte Hauszuleitung abgeklemmt. Der Gastaustritt war damit beendet.